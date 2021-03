Crypto und dApps

Handelsidee

Ich möchte in diesem Wikifolo meine Erfahrungen mit Crypto-Währungen und der darunter liegenden Technologien abbilden. Der Markt rund um Apps („dezentrale Applikation“ bzw. „decentralized Application“) und allgemein DLT (Distributed-Ledger-Technologie) wächst momentan extrem stark und wird in Zukunft viele bekannte Anwendungen verbessern oder komplett ersetzen.



Ich beschäftige mich privat sehr viel mit den genannten Technologien und bin auch selbst investiert.



In diesem Wikifolio begrenzt sich das Spektrum leider auf investierbare Finanzprodukte, also Derivate, der entsprechenden Crypto-Währung. Diese sind noch auf wenige Crypto-Währungen begrenzt, das Angebot wird von verschiedenen Anbietern aber stetig ausgeweitet.

Ich erwarte hier in den nächsten Monaten einen großen Anstieg an investierbaren Produkten.



Ich plane meine Investitionen zu kommentieren und zu beschreiben und damit nachvollziehbar zu machen. Updates plane ich einmal in der Woche. mehr anzeigen