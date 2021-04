Handelsidee

Ray Dalios All Weather Portfolio ist darauf ausgelegt konstant und mit wenig Volatilität im Wert zu wachsen.

Er unterscheidet die "Seasons" in Perioden wirtschaftlichen Auf- und Abschwungs, sowie steigender und sinkender Inflation.

Ziel ist es in allen möglichen Variationen dieser beiden Kriterien Wachstum im Portfolio zu erzielen, sowie größere Werteinbrüche zu vermeiden.

Das Portfolio ist breit diversifiziert und wie folgt in die verschiedenen Asset-Klassen unterteilt:



55% Anleihen:

-> 40% US-Staatsanleihen 30 Jahre

-> 15% US-Staatsanleihen 10 Jahre



30% Aktien:

-> 18% USA Large-Caps

-> 3% USA Small-Caps

-> 4% Europa

-> 2% Asien

-> 3% Schwellenländer



15% Rohstoffe:

-> 7,5% Gold

-> 7,5% Rohstoffe gestreut



In historischen Backtests über Zeiträume von bis zu 100 Jahren ergaben sich durchschnittliche jährliche Renditen von 6-10% mit einem maximalen Verlust von knapp 5% über die gesamte Laufzeit.

Diese unterscheiden sich nach Startdatum (folglich auch Datum des jährlichen Rebalancings) und Laufzeit, was zu unterschiedlichen Ergebnissen und dem genannten Rahmen der jährlichen Rendite führt.



Das jährliche Rebalancing erfolgt zum 1. April.



Das jährliche Rebalancing erfolgt zum 1. April.



Durch die geringe Volatilität des Portfolios ist es für risikoscheue Anleger geeignet aber auch für mittelfristige Anlageziele wie das Sparen für eine Immobilienanzahlung, wobei größere Wertschwankungen von Nachteil wären.