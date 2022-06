Grundsätzlich kann des gesamteAnlageuniversums gehandelt werden. Der Schwerpunkt soll in der Regel auf ETFs liegen, insbesondere auf deutsche Indexwerte. Als Beimischung kann auch in meiner Meinung nach qualitative Aktien in der DACH-Region investiert werden, um eine gewisse Diversifikation zu erreichen. Hebelprodukte (long und short) können bei Bedarf ebenfalls gehandelt werden. Die Kauf- und Verkaufssignale sollen von Technische Indikatoren z.B. Momentum und Breakouts abgeleitet werden. Der durchschnittliche Anlagehorizont soll im kurzfristigen Bereich liegen.