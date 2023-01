Daily Apple

"An apple a day keeps the doctor away." Die Überalterung der Gesellschaft sowie Krieg und Pandemien, aber auch der Bedarf an Nahrungsergänzungsmittel oder anderen Pillen bietet eine Chance auf Überrendite, wenn man in die richtigen Unternehmen aus dem Bereich Health Care investiert. Dieses Wikifolio wird als aktive geführter Fond in Aktien aus dem Gesundheitssektor investieren. Zudem wird ein Teil des Vermögens (max. 10%) in den MSCI World gesteckt, um Langfristig stetigen Wachstum zu erzielen.