DayTrade 2021

Handelsidee

In der Regel soll Daytrading mit Hebelprodukten (Knock-Out-Produkte, Optionsscheine und sonstige Hebelprodukte) überwiegend auf den DAX-Index erfolgen. Folgender Tradingansatz soll verfolgt werden: Die Haltedauer der Positionen soll nur wenige Minuten bis Stunden betragen. In der Regel sollen die Positionen taggleich glattgestellt werden. Es sollen "long" und "short" Positionen eingegangen werden, um an steigenden und fallenden Kursen partizipieren zu können. Dabei soll versucht werden, kurzfristige Übertreibungen am Markt gewinnbringend auszunutzen. Zur Erkennung passender Einstiegskurse sollen hauptsächlich technische Indikatoren, Chartanalyse und News verwendet werden. Die Positionsgrößen können bis zu 100% des Wikifolios betragen, somit weise ich darauf hin, dass jederzeit ein Totalverlust, durch alle erdenklichen Faktoren, möglich ist. mehr anzeigen