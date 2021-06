kurz und mittelfrist Trends

Handelsidee

in diesem Wikifolio werden die Investments mit Hilfe technischer Analyse ausgewählt.

Hierbei wird insbesondere auf Trendfolge geachtet und zusätzlich werden Ausbruchssignale gehandelt.

Zur Auswahl stehen alle Werte, die in mindestens einem der bekannten US- oder EU Indizes gelistet sind.

Anlagehorizont beträgt in der Regel 1Tag bis max. 6 Monate.

