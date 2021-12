Decarbonized Future Energy

Handelsidee

Die schnell wachsende Elektromobilität, Investitionen in erneuerbare Energien und Batterien als Energiespeicher der Zukunft werden meiner Meinung nach eine entscheidende Rolle in der Dekarbonisierung spielen. Dieses wikifolio soll hauptsächlich in Unternehmen investieren die ihren Fokus auf Batterien, Elektromobilität, erneuerbare Energien, Lithium und andere Rohstoffe zur Herstellung von Batterien haben.



Dieses wikifolio soll den Markt rund um das Thema der Elektromobilität, Energiespeicher und erneuerbare Energien abdecken:



-Batterie Rohstoffe (Mining)

-Batterie Hersteller

-Batterie Recycling

-Intelligente Systeme für Batterie- und Solarenergie Management

-Hersteller von Elektromobilitätslösungen und deren Zulieferer

-Hersteller von Photovoltaik Lösungen und deren Zulieferer



Die Auswahl und Gewichtung der Titel soll durch Analyse der Markt- und Sektorenentwicklung sowie unter Hinzunahme von qualitativen Unternehmensdaten erfolgen. Das opportunistische Übergewichten einzelner Positionen soll möglich sein.



Weitere Kriterien sind Aufträge sowie mögliche Kooperationen der Unternehmen, diese können das Unternehmen und dessen Wert meines Erachtens nachhaltig verbessern.



Das wikifolio soll in der Regel langfristig in wachsende Unternehmen investieren, weshalb auch der Anlagehorizont überwiegend langfristig sein soll.



Die beschriebene Strategie wird ausschliesslich mit Aktienwerten umgesetzt.



Ein- und Ausstiege werden vorzugsweise unter Berücksichtigung charttechnischer Kriterien vorgenommen. mehr anzeigen