Discount EURO Value Shares

Dieses Produkt investiert ausschließlich in Discountzertifikaten deren Basiswert sich auf europäische Aktien in Euro beschränkt, vorwiegend jedoch in Deutschland. Ein Discountzertifikat bildet den Wert einer Aktie und einer verkauften sogenannten „CALL“-Option. Das bedeutet, dass das Zertifikat günstiger ist als eine Einzelaktie, jedoch nur bis zu einem gewissen Grad an Kurssteigerungen partizipiert. Die Differenz aus dem Discountzertifikat und der Einzelaktie spiegelt den Wert der Option wider, welche den hauptsächlichen Ertrag dieses Produktes erwirtschaften soll. Die Kombination aus mehreren Discountzertifikaten sorgt für eine gewisse Streuung der Risiken auf verschiedene Unternehmen und Branchen. Darüber hinaus ist der zu erwartende Ertrag deutlich höher als bei einem Discountzertifikat auf einen Index. Bei den Basiswerten handelt es sich um Value Aktien, die seit vielen Jahren am Markt etabliert und im DAX, MDAX, TecDAX, AEX25, CAC40 und EUROSTOXX 50 gelistet sind. Ein besonderer Fokus wird auf eine geringe Bewertung des Basiswertes und auf eine hohe Seitwärtsrendite gelegt. Diese Handelsstrategie richtet sich an Anleger, die ein Instrument suchen, welches auf Grund des stetig generierten Ertrages der Optionsprämien, sicherer als ein direktes Investment in die Aktie ist. Die mittel- und langfristige Zielrendite liegt bei ca. 10 % p.a.