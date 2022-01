Handelsidee

Dieses Portfolio zielt auf zwei Aspekte ab: zum einen sollen nur starke Dividenden-Titel enthalten sein; zum anderen sollen diese Dividenden-Titel auch eine positive Kurs-Performance aufweisen.



Das Portfolio enthält Titel aus der ganzen Welt.



Die Auswahl der Aktien-Titel erfolgt schwerpunktmäßig aufgrund der Angaben der "David-Fish-List", die sich jeweils auf die USA, Europa, Kanada und Großbritannien beziehen. Aktien werden nach eigenen Kriterien in dieser Liste gefiltert. Wichtig für die engere Auswahl ist jeweils die Dividendenhistorie, die Liquidität, eine faire oder Unterbewertung und die Marktkapitalisierung. Das Portfolio kann aber auch andere Titel enthalten, die nicht in der o.g. Liste aufgetaucht sind.



Grundsätzlich soll das Portfolio nach dem Buy & Hold-Prinzip aufgebaut sein. Eine Überprüfung der Positionen und ihrer Gewichtung soll aber in regelmäßigen Abständen stattfinden, so dass Positionen auch aufgelöst, ausgetauscht oder oder neu aufgenommen und in ihrer Gewichtung verändert werden können. mehr anzeigen