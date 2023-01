Dogs Of Europe

In diesem wikifolio soll die Dogs of the Dow Strategie basierend auf den STOXX Europe 50 Werten umgesetzt werden. Dazu werden initial am Anfang des ersten Jahres die 10 Werte mit der höchsten Dividendenrendite (Vorjahr) gleichgewichtet gekauft. In den Folgejahren werden jeweils am Anfang des Jahres die Werte die nicht mehr zu den 10 Titeln mit der höchsten Dividendenrendite gehören verkauft und durch die Werte ersetzt die bisher nicht im wikifolio vorhanden sind. Alle Positionen werden rebalanced so dass sich wieder eine Gleichgewichtung ergibt. Barmittel (z.B. ausgezahlte Dividenden) können in Geldmarkt ETF geparkt werden.