DO-INVEST Basic

Das Portfolio bildet mein Grundgedanken zum Thema "Investieren" ab. Die Grundidee ist eine breite Streuung in jegliche Bereiche des Finanzmarktes. Darunter Fonds, ETFs, Aktien, Kryptowerte, REITs, etc. Ausgeschlossen sind Hebelprodukte. Das Portfolio soll aus 4 Bausteinen bestehen: 1. Baustein ("konservativ"): Fonds, ETFs -> ca. min. 30% - max. 70% vom Gesamtportfolio 2. Baustein ("spekulativ"): Aktien, REITS -> ca. 0% - max. 40% vom Gesamtportfolio 3. Baustein ("hoch spekulativ"): Kryptowerte -> ca. 0% - max. 30% vom Gesamtportfolio 4. Baustein: Cash -> angepasst an Marktlage bis max. 70% Unter Berücksichtigung von Marktphasen und Nachrichten soll das Geld in den jeweiligen Bereichen verteilt werden und so umgeschichtet werden, dass eventuelle Kurseinbrüche abgefangen werden können. Als Bankkaufmann im Wertpapierbereich, bin ich tagtäglich mit den Kursen und Nachrichten der Börsen konfrontiert. Ebenso lasse ich hier meine eigenen Erfahrungen im Bereich der Kryptowährungen einfließen. Auch hier befasse ich mich täglich mit News, Updates und Analysen. Der Anlagehorizont wird daher auf 3 Jahre bis über 5 Jahre eingeplant.