Druschinger Y-fach

Handelsidee

Grundsätzlich kann in diesem Portfolio das gesamte Anlageuniversum gehandelt werden.



Zu Beginn soll oft in strukturierte Produkte (u.a. Hebelprodukte) investiert werden.

---Der Anlagehorizont soll hier kurzfristig sein.

---Die Entscheidungsfindung soll durch fundamentale, technische und sonstige Analysen stattfinden.

Nebenbei soll auch in Aktien investiert werden.

---Der Anlagehorizont kann hier kurz- bis langfristig sein.

---Es soll vorwiegend in Aktien hoher Marktkapitalisierung (ca. >5 Mrd. €/$) investiert werden.

---Die Auswahl der Aktien soll durch fundamentale Analysen geschehen.



Neben Aktien kann auch in Rohstoffzertifikate (ETCs und ETNs) investiert werden.

---Der Anlagehorizont soll kurz- bis mittelfristig sein.

---Im Fokus sollen vorwiegend Metalle und Energieträger stehen.

---Die Auswahl der Werte soll durch fundamentale und technische Analysen geschehen.

In, meiner Meinung nach, geeigneten Situationen kann auch in andere Finanzprodukte investiert werden.

Häufige Gewinnrealisierung soll typisch sein.

Ziel soll das Erreichen einer überdurchschnittlichen Rendite von ca. 10% p.a. sein. mehr anzeigen