Handelsidee

"Deutsche Aktien Derivate-Trading" ist eine Investmentstrategie, bei welcher Kaufpositionen in aussichtsreichen Aktien- und Indexderivaten eingenommen werden. Dadurch soll die Aktienmarktsensitivität des jeweils gehaltenenen Portfolios je nach Marktlage sinnvoll gesteuert und ein angemessener Ertrag auch bei fallenden Aktienmärkten generiert werden.



Zur Identifikation der jeweils geeigneten Derivatepositionen kommen sowohl quantitative als auch technische und fundamentale Analysetechniken zur Anwendung. Für das Timing der Gesamtmarktsensitivität des Portfolios werden außerdem Sentimentindikatoren zur Erfassung der Anlegerstimmung verwendet.



Zur Umsetzung der Strategie werden Finanzderivate, Anlagezertifikate und Hebelprodukte eingesetzt. Dabei soll ein diversifiziertes Portfolio in Anlehnung an die "5-10-40-Regel" für Investmentfonds gehalten werden. Ziel ist die Erzielung einer gegenüber den Benchmark-Indizes Dax, MDax, TecDax und SDAX risikoadjustierten jährlichen Überrendite auch in fallenden Märkten.



Die im Rahmen des Portfolios gehaltene Liquidität kann in Euro-Geldmarktfonds investiert werden.