Deep Value Chance

Mit diesem wikifolio sollen Deep-Value-Aktien mit sehr gutem Rendite-Risiko-Verhältnis gehandelt werden. Der Fokus soll auf Aktien liegen, die im Vergleich zum tatsächlichen Wert stark unterbewertet sind ("Price is what you pay; value is what you get." - Warren Buffett). Auswahl: Zur Auswahl der in diesem wikifolio gehandelten Aktien wird beabsichtigt, eine Fundamentalanalyse nach quantitativen und qualitativen Bewertungskriterien (KGV, Discounted Cash Flow Analysis mit eigens entwickeltem Excel-Tools, Management-Analyse, Insiderkäufe etc.) durchzuführen. Durch die Kombination mit verschiedenen Makroindikatoren und Wirtschaftsdaten (Zinsentwicklung, Branchenanalysen, politische Entscheidungen etc.) sollen zudem stark unterbewertete Unternehmen in zyklischen Branchen ausfindig gemacht werden. Handelsidee: Es wird beabsichtigt, die Aktien mittel- bis langfristig (mehrere Monate oder Jahre) im wikifolio zu halten und nach Erreichen der fairen Bewertung zu verkaufen. Es wird eine relativ geringe Anzahl Aktien (ca. 10-20) im wikifolio angestrebt. Dadurch soll eine ausreichende Diversifikation bei gleichzeitig hoher Konzentration erzielt werden. Mit einer eher offensiven Ausrichtung des wikifolios soll möglichst eine langfristige Überrendite gegenüber Vergleichsindizes wie dem S&P 500 oder dem MSCI World erzielt werden. Anlageuniversum: Das wikifolio soll Chancen aus einem möglichst breiten Anlagespektrum wahrnehmen und unterliegt daher keinen regionalen Beschränkungen. Der Fokus wird auf Small Caps (Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung) liegen. Small Cap Aktien weisen häufig stärkere Fehl- und Unterbewertungen auf, da diese weniger von Analysten und großen Finanzinstituten beobachtet werden. Der Fokus dieses wikifolios liegt auf Einzelaktien, vereinzelt können aber auch andere Anlageprodukte wie ETFs oder Fonds gehandelt werden. Je nach Marktlage und Bewertung werden möglicherweise auch Rohstoffe oder Rohstoff-Aktien gehandelt.