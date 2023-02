Classic Global Equity

Die Idee ist es, durch Analyse einzelne Aktienpositionen auszuwählen, welche das Potenzial bieten, über eine Zeitraum von 3-6 Jahren eine Rendite zu erwirtschaften. Die soll erreicht werden, in dem Aktienpotenziale durch Vergleich mit dem Gesamtmarkt - in diesem Fall dem MSCI World - ausgewählt werden. Für die Analyse werden die wichtigsten Konzepte und Ideen aus der Finanzwelt angewendet. Hierzu gehört das Value Konzept von Benjamin Graham aber auch zB das Value-At-Risk Modell.