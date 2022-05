Nachhaltige Energie ValueInvests

Value Investement Titel mit Fokus auf eine co2 freie Energieerzeugung. Aktien zu Beginn; -Nordex, Wind, Deutschland -Fjordkraft, Wasser, Norwegen -Enel, Energie, Spanien -Endesa, Energie, Spanien -Vestas, Wind, -Nel, Wasserstoff, Norwegen -Ballard Power, Wasserstoff, US -Geberit, Wasser, CH - Für kontinuierlich updates sehen Sie bitte in die Trade Kommentare