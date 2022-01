EFG abc Emerging Frontier Growth

Handelsidee

Das Börsenalphabet in einer neuen Reihenfolge.

EFG bedeutet:

Es sollen langfristig Investments in Aktien aufstrebender Volkswirtschaften bevorzugt werden.

abc bedeutet:

Zu kleineren Teilen können auch Ivestments in Aktien getätigt werden, deren Sitz sich in einer der G20

Länder befindet.

Taktische Komponente:

Der Aktienanteil in diesem wikifolio soll dauarhaft zwischen 70 und 100% schwanken, orientiert an

den Aussichten für die Weltwirtschaft, berücksichtigend geopolitische Tendenzen.

Ziel:

Herausragendes Wachtum in aufstrebenden Ländern soll eingekauft und entsprechende Performance bringen. mehr anzeigen