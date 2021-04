quantitatives Marktsentiment

Handelsidee

Mit einem proprietär entwickelten Sentiment-Modell soll die Investmentquote des Wikifolios gesteuert werden.



Das Modell berücksichtigt unterschiedliche quantitative Senitment-Faktoren, wie beispielsweise die Marktvolatilität, das Momentum des Aktienmarktes oder das Put-Call-Ratio. Diese und weitere Kennzahlen, die die Stimmung an den Aktienmärkten abbilden sollen, werden in einem eigens entwickelten Sentiment-Score gemeinsam aggregiert. Anhand dieses Sentiment-Scores soll die Investmentquote des Wikifolios gesteuert werden.



Ziel des quantitativen Modells ist es, dass bei extremer Euphorie an den Aktienmärkten die Investmentquote verringert werden soll. Sie kann auf bis zu 0 Prozent heruntergefahren werden. Dadurch soll das Wikifolio gegen eine potentielle Korrektur abgesichert werden. Sollte der Markt durch Panik getrieben sein, ist eine Erhöhung der Investmentquote angestrebt, um hier antizyklisch in den Markt einzusteigen. Dadurch kann die maximale Investmentquote von 100 Prozent erreicht werden. Die risikoadjustiere Rendite des Portfolios soll dadurch verbessert werden.



Die Investmentquote wird ständig überwacht und einmal wöchentlich rollierend angepasst. Dadurch soll auch kurzfristig auf Marktchancen und/oder -verwerfungen reagiert werden können.

Es ist angestrebt, über marktbreite ETFs am Aktienmarkt zu investieren. Dadurch soll eine möglichst breite Streuung über Branchen und Unternehmen hinweg erreicht werden. Außerdem wird dadurch der Investmentprozess vereinfacht, da keine Einzeltitelselektion stattfinden muss. Durch diese breite Streuung soll ebenfalls die Schwankungsanfälligkeit (Volatilität) des Wikifolios bestmöglich reduziert werden. mehr anzeigen