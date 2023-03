Just Follow It

Sobald mein Wikifolio handelbar ist, werde ich 5.000€ investieren, die Position langfristig halten und in unregelmäßigen Abständen weiter aufstocken. Strategie: - Swing-Trades (3-15 Tage) - kurzfristige Richtungstrades (intraday) Gehandelt werden hauptsächlich die 3 Indizes DAX 40, S&P 500 und NASDAQ 100. Diese Trades werden NUR mit klassischen Optionsscheinen umgesetzt, "Knock-Outs" oder ähnliche Produkte werden NICHT gehandelt. Die Restlaufzeit der Optionsscheine beträgt zum Kaufzeitpunkt im Normalfall 100-150 Tage, das "Omega" (effektiver Hebel) meistens 8-12. Der Handel in Aktien erfolgt entweder long im Basiswert oder mit Long Puts. Der Handel in den Bereichen Edelmetalle und Rohstoffe wird ausschließlich mit ETFs umgesetzt Neue Positionen werden NUR dann eröffnet, wenn sich Trades mit hoher Gewinnwahrscheinlichkeit bei gleichzeitig vergleichsweise hohem Chancen-Risiko-Verhältnis ergeben. Vor JEDEM Trade wird das Anfangsrisiko der Position anhand der vorher berechneten Gewinnwahrscheinlichkeit festgelegt. Die Positionsgröße richtet sich nach dem einkalkulierten Anfangsrisko. Aktuell beträgt das einkalkulierte Anfangsrisiko einer Position 400-800€ im kurzfristigen Handel und 800-1.700€ für Swing-Trades. Absicherung der Trades: ALLE Positionen werden mit einem Stop-Loss abgesichert, der teilweise in mehreren Schritten möglichst schnell über Einstandskurs nachgezogen wird, um Verluste zu vermeiden bzw Gewinne abzusichern. Geplante Teilgewinnmitnahmen erfolgen zu vorher festgelegten Kursen. Die Limits werden nach Eröffnung der Position in die Ordermaske eingegeben. Gewinntrades bleiben im Normalfall so lange offen, bis die regelmäßig nachgezogenen Stop-Orders ausgeführt werden. Dadurch erhöht sich zwar der mögliche "Drawdown", aber auch der potentielle Gewinn einer Position.