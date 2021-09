Buy and Hold forever extrem

Handelsidee

Das wikifolio soll ausschließlich in Aktien investieren, die aufgrund fundamentaler Kriterien langfritig Kurssteigerungspotenzial besitzen.



Die Aktien sollen mit maximal 1-prozentiger Gewichtung in das wikifolio aufgenommen werden und verbleiben dort für immer.



Erhaltene Dividenden sollen in neue Werte oder in Werte mit Gewichtung unter 1 % reinvestriert werden.



Das wikifolio soll zu jedem Zeitpunkt voll investiert sein.



mehr anzeigen