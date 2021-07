Handelsidee

Unser Geld ist im Wandel. Auch im Bargeld-verliebten Deutschland sind kontaktlose Bezahlmöglichkeiten auf dem Vormarsch. Geld verschicken per App, bezahlen mit dem Smartphone, mobil traden – moderne Finanztechnologie ersetzt immer mehr althergebrachte Strukturen. Die Major Players in der Finanzwelt forschen an und implementieren Blockchain-Technologie, Decentralized Finace (DeFi) macht klassischen Vermögensaufbau-Konzepten Konkurrenz. Dieser Wandel ist disruptiv: Jeder, der sich einmal auf den Komfort und die Perspektiven der schier endlosen Möglichkeiten eingelassen hat, möchte nicht mehr zurück in die Zeiten von klimperndem Kleingeld, zerknitterten Scheinen, langsamen Transaktionen und niedrigen Zinsen. Die Zukunft unseres Geld gestaltet sich bereits. Willkommen in der „Future of Money“.



Es sollen ausschließlich globale Aktienwerte gehandelt werden. Der Fokus liegt auf dem Finanz- und Fintech-Sektor. Unternehmen, die in Technologien wie Blockchain investieren oder diese zum Teil ihres Geschäftsmodells machen, kommen ebenfalls in Betracht. Zu guter Letzt sollen auch Werte einbezogen werden, die mit innovativen Lösungen den Handel mit Gütern und Dienstleistungen revolutionieren oder durch die Herstellung der dafür nötigen Technologie am Erfolg dieses Wandels partizipieren.



Als Handelsgrundlage dient ein Stockpicking-Ansatz. Primäre Auswahlkriterien sind: Geschäftsmodell, Wachstumsaussichten (insbesondere in Bezug auf Research & Development und damit einhergehendes Potenzial), Wettbewerbsvorteile, Gewinnentwicklung und Marktstellung. Daraus ergibt sich eine Misch-Strategie aus Growth- und Value-Investing.



Grundsätzlich kommt eine Buy-&-Hold-Strategie zum Einsatz. Die Haltedauer wird jedoch ggf. dem Markt, Fundamentaldaten und relevanten Unternehmens-Informationen angepasst. Regelmäßige technische Analysen sichern die Auswahl der Werte ab.



Zur Information dient eine umfassende Online-Recherche unter Einbezug aller verfügbaren und sinnvollen Quellen.