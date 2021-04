Future Trends Stock-Picking

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

CHINA WAT.AFF.GRP NEW

Ich habe diese Aktie gekauft, weil Wasser in Zukunft immer rarer werden wird. Es ist wichtig, dass man nicht mehr so viel Wasser "verschwendet" sondern auch wieder verschmutztes Wasser aufbereitet, also wiederverwertbar macht. Genau um dieses Problem kümmert sich dieses Unternehmen. Es hat zuletzt starke Quartalszahlen geliefert und obwohl das Umsatzwachstum leicht stagniert, sehe ich hier immer noch viel Potenzial in der Zukunft. Mit einem KGV von 6 ist die Aktie außerdem aktuell günstig bewertet und damit aus meiner Sicht ein STRONG BUY.