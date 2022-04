Gemeinsam Reich

Handelsidee

Eckpfeiler der Handelsstrategie: Volatilität und Bewegung nutzen um aktiv Wert zu gewinnen.

Ziel ist ein langfristiger exponentieller Zuwachs. Anlagehorizont ist 2 - 5 Jahre.

Die Entscheidungsfindung basiert auf ausgefeilter technischer Analyse.



Welche Instrumente werden genutzt?

Inline Zertifikate mit denen #gemeinsamreich an Zeitwertveränderungen partizipiert.

Discount Calls und Discount Puts für direktionale Trades und/oder Stillhalter-Trades.

Turbo Calls und Turbo Puts zum Hedgen von Positionen, um das Risiko zu reduzieren.



Ich wünsche allen Anlegern viel Freude und Erfolg bei der Teilhabe an #gemeinsamreich

Bitte lassen Sie sich von der relativ hohen Gewinnbeteiligung nicht abschrecken!

Ziel ist es auf der Wikifolio Platform nachhaltig in der Top 5 aller Portfolios zu landen.



Zu beachten ist, dass die Strategie stark mögliche Performance in den Vordergrund stellt.

Daher ist mit größeren Rückschlägen jederzeit zu rechnen. Fasten your Seatbelt!

