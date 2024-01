ASD GER Top 40 Aktiv

Das Depot besteht max. aus den 40 Aktien des größten deutschen Index -gleichgewichtet-. Der jeweilige Bestand kann 0 %, aber auch 100 % betragen Basis ist ein spezielles technisches Modell, dessen Ziel es ist, durch deutlich geringere Drawdowns in Krisenzeiten mittel- und langfristig deutlich besser zu performen als ein entsprechender Vergleichsindex. Das bereits seit 1998 im Einsatz befindliche Basis-Modell konnte unter Einsatz von aktiven Fonds in der Vergangenheit seit dem ersten Crash im Spätsommer 1998 in allen Krisenphasen (auch 2008 und 2020) die Drawdowns deutlich begrenzen und somit auf Sicht für überdurchschnittliche Gesamtergebnisse sorgen. "Was man nicht verliert, muss man auch nicht aufholen". Das Depot ist auch für "Anlageanfänger" geeignet.