GordoInvest Multi Invest

In diesem Wikifolio werden verschieden Anlagestrategien, Assets und Wertpapierarten gehandelt. Ein Teil des Wikifolios wird eher konservativ in starke Dividendentitel, ETFs und M&A Kandidaten investiert. Diese Gattung sind in der Regel weniger volatil. Ein anderer Teil wird in Titel investiert, die nach meiner Meinung unterbewertet sind. Diese Unterbewertung kann durch verschiedensten Kennzahlen zustande gekommen sein. Ein anderer Teil wird über Optionsscheine in Put und/oder Call Optionsscheinen in Indizes auf Basis von Chartmuster oder als Absicherung des Portfolios investiert. Desweiteren werden Währungen und Rohstoffe über Optionsscheine gehandelt. Die Handelsentscheidung wird durch besondere Chartmuster/-signale oder saisonale Ereignisse getroffen. Ab und an werden auch Optionsscheine auf Aktien gehandelt.