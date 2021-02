GOATvesting

Handelsidee

Eine Neologismus aus "GOAT" (greatest of all time) und "Investing". GOAT bezieht zieht hier auf die (potentiellen) Overperformer in Ihrem Segment oder solche die es werden sollen. Dieses Portfolio setzt sich hauptsächlich aus starken Technologie und Trend Aktien zusammen und wird von aktuellen Themen-Titeln, wie erneuerbare Energie, ergänzt. Das ganze wird durch vereinzelte ETF's komplettiert. Dabei handelt es sich nicht um die risikoreichsten Anlagen sondern einen gesunden Mix aus aufstrebenden Titeln und Value Aktien. Damit am Ende jeder seine "Goats" bekommt werden nur sorgfältig geprüfte Titel aufgenommen und regelmäßig auf den Prüfstand genommen. mehr anzeigen