Best of Green Energy

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll vorwiegend in Firmen investiert werden, welche maßgeblich an der Entwicklung und Umsetzung von Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien beteiligt sind oder die Rohstoffe und Bauelemente dafür liefern.

Ziel ist dabei, nach Möglichkeit langfristige Investments zu tätigen. Die Auswahl erfolgt nach dem voraussichtlichen Bedarf an Produkten der Firmen sowie deren Nachhaltigkeit. Ferner wird ein Augenmerk auf die Kompetenz der Führungskräfte des jeweiligen Unternehmens gelegt. mehr anzeigen