Daniel investiert nachhaltig

🌱 Mit nachhaltigen Investments den Markt schlagen. Zu mir: Seit über 20 Jahren bin ich an der Börse aktiv. In den letzten Jahren habe ich mein Portfolio grundlegend umstrukturiert und mich auf nachhaltige Assets spezialisiert. Es ist meine Überzeugung, dass grüne Investments der größte Hebel sind, den wir haben, um eine ökologische Katastrophe abzuwenden. Damit diese Wende funktioniert und genug Geld in diesen Sektor fließt, ist die Rendite essentiell. Ich möchte mit meiner Anlagestrategie zeigen, dass nachhaltige Investments kein ideologisches Gutmenschentum sein müssen, sondern sie auch betriebswirtschaftlich sinnvoll sind. Mein Anlageuniversum: Thematisch umfasst mein Anlageuniversum Wertpapiere aus dem Bereich Umwelttechnologie. Dazu gehören Aktien zur alternativen Energiegewinnung, Unternehmen, die sich mit der Vermeidung von Müll und Umweltverschmutzung befassen, Innovationstreiber für neue Mobilitätskonzepte, Betreiber mit Ideen zur ökologischen Landwirtschaft sowie Projekte zur nachhaltigen Wassernutzung. Kurz gesagt: Unternehmen, die die ernsthafte Absicht haben, einen positiven Beitrag zur ökologischen Transformation unserer Wirtschaft und Lebensweise zu leisten. Die Assets meiner Strategie lassen sich grob in folgende Klassen einteilen: Spezialwerte mit großem Wachstumspotenzial (high-risk), renommierte Unternehmen mit hohen Dividendenausschüttungen (medium-risk), Investmentfonds (low-risk).