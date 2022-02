Mein Grundeinkommen

Handelsidee

Das Wikifolio soll die Ansparphase (m)eines Grundeinkommens darstellen und in die aus meiner Sicht besten Wikifolios investieren.



• Ziel: Vermögensaufbau



• Der Anlagehorizont ist langfristig.



• Die Auswahl der enthaltenen Wikifolios erfolgt mit dem Ziel überdurchschnittlicher Rendite bei entsprechender Berücksichtigung des Risikos.



• Übermäßige Kursrückgänge sollen vermieden werden

Allerdings bedeutet es nicht, dass (zulasten der langfristigen Rendite) akribisch versucht wird Kursrückgänge zu verhindern.

In der Praxis bedeutet es eher, dass aus meiner Sicht risikoreichere Wikifolios (z.B. Fokussierung auf ganz wenige Einzeltitel, Sektorwetten oder risikoreiche Anlageklassen wie Krypto) mit Blick auf die Gewichtung angepasst werden sollen, anstatt sie grundsätzlich auszuschließen.



• Die turnusmäßige Überprüfung und ggf. Anpassung des Wikifolios ist jährlich geplant, kann aber aufgrund spezieller Gegebenheiten (z.B. in Bezug auf die aktuelle Marktsituation, der Gewichtung innerhalb des Wikifolios oder andere Ereignisse) in anderen Zeiträumen erfolgen.



Ganz nach Nassim Nicholas Taleb "skin in the game"; … warum wir nur denen vertrauen sollten, die etwas zu verlieren haben, werde ich einen großen Teil meines Vermögens in dieses Wikifolio investieren.

