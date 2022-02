Growth and Value basis

Handelsidee

Das Ziel dieses Portfolios ist es, den breiten Markt in den USA, in Deutschland und den MSCI World zu schlagen, indem Unternehmen mit ungerechtfertigter Unterbewertung erworben werden. Die Unterbewertungen basieren überwiegend auf objektiver Analyse anhand der Fundamentaldaten und einer geringen und gleichzeitig sehr konservativen Schätzung für zukünftige Gewinne. Dabei orientieren wir uns an der Philosophie von Peter Lynch, der mathematischen Analyse von Benjamin Graham und dem Einfallsreichtum von Joel Greenblatt. Es sollen ausschließlich Aktien aus den USA oder Europa aufgenommen werden mit einem Anlagehorizont von ein paar Jahren. Wir verzichten auf spekulatives Handeln und möchten eine langfristig stabile Performance aufweisen. Dies schließt auch Leerverkäufe und Optionskäufe aus.



Wir haben für unsere Strategie ein umfangreiches Programm ("RION") entwickelt, welches gemäß unseren Anforderungen die besten aus über 5000 Aktien filtert.

Unsere Wachstumsaktien sind qualitativ überzeugende und gleichzeitig günstig erworbene Aktien, welche uns den Vorteil gegenüber den großen, bekannten Technologieunternehmen geben, in einem fallenden Markt besser geschützt zu sein und andererseits bei einem steigenden Markt überdurchschnittlich zu profitieren.



Unsere Performance vor Einführung des Wikifolios beträgt für die Jahre 2020 und 2021 zusammen 176 %.

Wir würden uns auf mehr Volatilität für die nächsten Jahre freuen. Statistisch gesehen fällt der Markt alle 2 Jahre einmal um mindestens 15 %, was uns zahlreiche gute Investments ermöglichen kann. mehr anzeigen