wasserstoffaktien

Der Fokus liegt auf Wasserstoff Aktien. Unternehmen aus den Bereichen Brennstoffzelle und Elektromobilität. Gründe, um an das Thema Wasserstoff zu glauben gibt es zahlreiche, nicht zu letzt die Rallye aus dem Jahr 2021. Allein Deutschland investiert in den kommenden Jahren sieben Milliarden Euro, um die Wasserstoffnutzung voranzutreiben. Die EU wiederum will bis zum Jahr 2050 klimaneutral werden und stellt dafür in den kommenden zehn Jahren rund eine Billion Euro zur Verfügung – mitsamt einer europaweiten Wasserstoffstrategie. Auch die USA haben als größte Volkswirtschaft der Welt ambitionierte Ziele: Bis 2035 soll es eine klimaneutrale Energieversorgung geben, bis zum Jahr 2050 soll das ganze Land klimaneutral sein.