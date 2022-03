Rebound-Strategie

Handelsidee

Strategie:

gute liquide Aktien, die über verkauft, durch Nachrichten oder Quartalszahlen, sind eine gute Chance um hohe Rendite zu erzielen.

Dieses WIKIFOLIO versucht dies ,in einem "Swing - Trading" Zeitraum.

Investiert wird hauptsächlich in den USA und in Europa, kleiner Anteil an asiatischen Werten. (gemischt mit ETFs.)

Hebelprodukte mit sehr niedrigen (3-5fach) Hebel werden teilweise eingesetzt.



