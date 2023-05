Hart am Wind

Aktienhandel auf Basis eines technisch/mathematischen Handelsprogramms. Anlageziel ist eine dynamische Rendite. Die Entscheidungsfindung erfolgt automatisiert auf Basis von: - Trenddauer, Trendstärke und Trendstabilität des jeweiligen Wertpapiers. - Weitere Auswahlkriterien beziehen sich auf das Handelsvolumen und die Marktkapitalisierung. - Eine konsequente Ausstiegs-Strategie bei einem Anstieg der Volatilität oder einer Trendumkehr, sichert Gewinne und limitiert mögliche Verluste. - Der Investitionsgrad wird flexibel zwischen 100% (in steigenden Märkten) und 0% (in ungünstigen Marktphasen) gesteuert. Prognosen der Wirtschaft oder des Aktienmarktes und diskretionäre Elemente (intuitives Einschätzen von Marktsituationen) werden in der Entscheidungsfindung ausgeschlossen.