Human and Animal Wellbeing

Handelsidee

Ziel dieses Wikifolios in die Investiton in wachstumsstarke Firmen die sich unter der Überschrift 'Gesundheit und Wohlbefinden von Mensch und Tier' zusammenfassen lassen und vor allem die Bereiche Pharma- und Biotechnologie, sonstige Biowissenschaften, Medizin und Tiermedizin sowie Medizintechnik aber auch Pflege und Rehabilitation sowie Sport und (gesunde) Ernährung umfassen.

Hauptaugenmerk liegt dabei auf Firmen mit einem etablierten, idealerweise konkurrenzlosen Geschäftsmodell die in der Vergangenheit ein stabiles Wachstum gezeigt haben und ein solches auch zukünftig erwarten lassen. Der größte Teil der Positionen soll eher mittel- bis langfristig gehalten werden, es können aber gegebenenfalls auch kurzfristig vielversprechende Trades getätigt werden. Der kurz- und mittelfristige Einsatz von Zertifikaten und Hebelprodukten zum Zwecke der Renditeoptimierung oder zur Gewinnabsicherung ist erlaubt. Zudem ist in sehr unsicheren Börsenlagen auch das Vorhalten größerer Cashreserven möglich -

Kapitalsicherung hat oberste Priorität.

