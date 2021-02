Hoch hinaus mit Wachstumsaktien

Handelsidee

Der Anlagehorizont ist auf fünf Jahre plus festgelegt. Es wird weitesgehend in Wachstumsaktien investiert. Es spielt keine Rolle, in welcher Branche die Aktien sich befinden.

Die Aktien in diesem Wikifolio sollen entweder meiner Anlagephilosophie entsprechen oder diesen Kriterien sehr nahekommen.



Anlagehorizont:

Nach Beate Sanders: Breit gestreut, nie bereut!

Nach Dr. Markus Elsässer: Operativer Gewinn von >= 20% (nach Möglichkeit) & das Management ist substanziell am Unternehmen beteiligt

Nach Phil Fisher: Wachstum schlägt Value



Meine zusätzlichen Kriterien:

- jährliches Umsatzwachstum

- jährliches Wachstum des operativen Gewinns

- jährliches Wachstum der EPS unverwässert (nach Möglichkeit)

- kein zyklisches Unternehmen (kein Muss, sollte jedoch überwiegend der Fall sein)

- sobald der Gewinn bei 130% liegt, wird der Einstand der Aktie verkauft. Der überschüssige Gewinn bleibt investiert solange der Investment case in Takt ist. Der Einstand kann in neue spannende Unternehmen investiert werden.



Wann wird verkauft?

- Wenn der Wachstumstrend der Aktie unterbrochen wird.

- Wenn eine andere Aktie mehr Chancen bietet.

