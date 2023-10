High Growth Aktienstrategie

Investiert wird in Aktien wachstumsstarker Unternehmen mit innovativen Geschäftsmodellen, die in der Regel seit mindestens drei Jahren ein jährliches Wachstum von über 30 % aufweisen und gleichzeitig bereits profitabel wirtschaften oder einen glaubhaft nachvollziehbaren Weg zur Erreichung der Profitabilität aufweisen. Folgende Indikatoren werden dabei zur Beurteilung herangezogen: - positive Cashflowentwicklung - stabile Finanzierungsgrundlage - positive Rohmarge - Erfüllen der Rule of 40 - Wachstum der Investitionsausgaben bei gleichzeitig steigender operativer Marge Im Gegensatz zu traditionellen Investitionen, bei denen Stabilität und Dividendenrendite im Vordergrund stehen, richtet sich die High-Growth-Strategie an Anleger, die bereit sind, höhere Risiken einzugehen, um von einem möglicherweise deutlich höheren Kapitalwachstum zu profitieren. Trotz einer hohen Konzentration auf wenige wachstumsstarke Einzelpositionen wird eine möglichst hohe Diversifikation nach Regionen und Sektoren angestrebt