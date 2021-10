High Quality Growth Bagger

Handelsidee

Das Wikifolio soll stark wachsende Unternehmen abbilden, die eine hohe Qualität und gute fundamentale Daten aufweisen. Der Hauptansatz dabei ist, diese Unternehmen zu einem günstigen Preis mit einer Margin of Safety, also einem Sicherheitspuffer einzukaufen, um das volle Potenzial bei den Werten auszuschöpfen und dabei gleichzeitig nur ein geringes Risiko einzugehen. So sollen potenzielle Multibagger eingesammelt und über einen langfristigen Horizont gehalten werden. mehr anzeigen