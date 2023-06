HARTMANN GLOBAL WATER

Im vorliegenden wikifolio wird in der Regel eine Repräsentation von Aktien aus dem Sektor Wasser vorgesehen. Die Auswahl dieser Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs), die primär gehandelt werden sollen, basiert auf einer gründlichen Analyse, die verschiedene Methoden beinhaltet. Zunächst wird eine Branchenanalyse durchgeführt, die auf Geschäftsklima-Indizes, Auftragseingängen, Auftragsbeständen, Lagerbeständen, Produktionsplänen, der Marktstruktur und dem Wettbewerbsumfeld sowie staatlichen Eingriffen beruht. Dies ermöglicht eine umfassende Bewertung des spezifischen Wassersektors. Zudem ist das Portfolio auf Unternehmen ausgerichtet, die nach qualitativen und quantitativen Unternehmensanalysen in der Wasserförderung, -aufbereitung und -infrastruktur tätig sind oder bei denen zumindest ein Geschäftsbereich in diesem Sektor operiert. Die quantitative Analyse stützt sich auf Kennzahlen, theoretische Modelle, das Discounted Cash Flow-Verfahren (DCF), das Ertragswertverfahren, marktorientierte Unternehmensbewertungen und das Selection-Modell von Markowitz. Die beabsichtigte Halteperiode für individuelle Wertpapiere ist vornehmlich auf eine langfristige Investitionsstrategie ausgerichtet. Diese Strategie basiert auf einer umfassenden Global- und Regionalanalyse, die Faktoren wie den Konjunkturverlauf, Wechselkurse, Zinsentwicklung, Geldmengenentwicklung, Inflation, fiskalpolitische Vorhaben und das politische Umfeld berücksichtigt. Für die Entscheidungsfindung und weitere Analyse werden üblicherweise relevante Informationsquellen aus dem Sektor Wasser herangezogen. Diese Kombination aus unterschiedlichen Analysemethoden trägt dazu bei, eine fundierte und robuste Anlagestrategie zu entwickeln und umzusetzen.