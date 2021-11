Best Indizes LONG short

Handelsidee

Das Portfolio investiert vorwiegend über Hebelprodukte in die performantesten Indizes. Ziel soll mittelfristig (Periode von 3 Jahren) eine Outperformance des best performenden Index sein.

Dafür sollen Optionsscheine mit einen 5- bis 15-fachen Hebel verwendet werden, kurzfristig können auch geringere und deutlich höhere Hebel zur Anwendung kommen. Es kann jedoch auf das komplette Anlageuniversum zugegriffen werden. Es kann auch in beide Richtungen gehandelt werden.

Die Haltedauer der Titel soll von wenigen Minuten bis zu mehreren Monaten betragen.

Die Auswahl der Positonen soll aufgrund fundamtaler und technischer Indikatoren und politischen Entwicklungen erfolgen.

Das Risiko der Hebelprodukte soll aufgrund technischer Indikatoren gesetzter Limits eingegrenzt werden. Zur Reduzierung des Emitteten Risikos sollen Hebelprodukte von veschiedenen Emitteten verwendet werden.



