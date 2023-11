Immo Innovation Invest Proptech

Willkommen bei ‘ImmoInnovationInvest’, dem Wikifolio, das sich auf die spannende Welt der Immobilien-Proptech-Investitionen konzentriert. In diesem Portfolio konzentrieren wir uns auf Unternehmen, die an der Spitze der Immobilientechnologie stehen - von innovativen Bautechnologien bis hin zu disruptiven Smart-Home-Lösungen. Unser Ansatz ist es, in Unternehmen zu investieren, die das Potenzial haben, den Immobilienmarkt zu revolutionieren. Dabei achten wir auf Unternehmen mit bahnbrechenden Ideen ebenso wie auf etablierte Marktführer, die sich kontinuierlich weiterentwickeln. Unser Ziel ist es, ein Portfolio aufzubauen, das von der digitalen Transformation im Immobiliensektor profitiert.