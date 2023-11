ImmoWealth

Das Wikifolio soll eine langfristige Anlagestrategie mit Fokus auf Immobilieninvestitionen verfolgen, die durch eine breite Diversifikation in verschiedenen Immobilienbereichen wie Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie in unterschiedlichen geografischen Regionen gestärkt wird. Darüber hinaus sollen auch Unternehmen aus angrenzenden Sektoren wie Banken und Vermögensverwalter einbezogen werden, die indirekt von Entwicklungen im Immobilienmarkt profitieren. Die Handelsentscheidungen werden in der Regel antizyklisch getroffen, wobei bei hohen Zinssätzen der Fokus verstärkt auf Immobilienaktien gelegt wird, während bei niedrigen Zinssätzen vermehrt in Aktien aus dem Finanzbereich investiert wird. Diese Strategie basiert auf der historischen Beobachtung, dass sich die Kurse beider Branchen oft antizyklisch zueinander bewegen. Natürlich trifft es nicht immer zu, weshalb es auch mal zu Abweichungen kommen könnte. Aufgrund dessen kann diese Strategie sehr hohen Kursschwankungen unterliegen und kann somit ein höheres Risiko aufweisen. Das Portfolio wird mit dem Ziel verwaltet, übermäßiges Trading zu vermeiden und langfristige Wertschöpfung zu erzielen. Die Handelsentscheidungen werden im Idealfall auf fundierten Informationen basieren, die aus verschiedenen Inspirationsquellen, vorwiegend aus dem Internet und Social Media stammen. Durch entsprechende Tools sollen Aktien tiefergehend analysiert werden. Durch diese Diversifikation und die Berücksichtigung antizyklischer Handelsstrategien strebe ich an, ein ausgewogenes Portfolio aufzubauen, das von verschiedenen Immobilien- und Finanzmarktentwicklungen profitiert, während das Risiko durch eine breite Streuung reduziert werden soll.