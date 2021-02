Handelsidee

Ziele des Wikifolios "Intelligent Return"

• Überrendite im Vergleich zum Gesamtmarkt (Outperformance)

• Positive Rendite unabhängig von der Entwicklung am Gesamtmarkt (Absolute Return)



Das Wikifolio soll ein globales Anlagespektrum widerspiegeln. Das Produktspektrum umfasst hauptsächlich Aktien und Hebelprodukte. Darüber hinaus können ebenfalls ETFs und Fonds genutzt werden um breitere Märkte und Themen abzubilden sowie zur Diversifizierung. Ein Titel wird gekauft, wenn dieser anhand diverser Kriterien für unterbewertet gehalten wird. Wird ein Titel als überbewertet erachtet, wird er geshortet.



Um Opportunitäten zu nutzen, wird eine geringe Cash-quote stets gehalten.



Die Auswahl und Gewichtung in diesem Wikifiolio soll hauptsächlich mit Hilfe von finanzwirtschaftlichen Kennzahlen erfolgen, wie z.B. PE-Ratio, PEG-Ratio, PB-Ratio, ROE oder ROA. Zusätzlich sollen aktuelle Nachrichten, Fachberichte und Analysen zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.



Risikomanagment: Jede gekaufte Position soll mit einem Stop Loss von 5-20 % abgesichert werden, sodass versucht wird Verluste konsequent zu begrenzen. Die Philosophie dieses Wikifolios soll es sein Verluste möglichst gering zu halten und Gewinne laufen zu lassen. Die normale Positionsgröße einer Aktie beträgt zum Kaufzeitpunkt etwa 10-20% des Gesamtdepots (maximal 30%). Die Investmentquote kann von 0-100 % variieren. In schwierigen Börsenzeiten kann es durchaus vorkommen, dass alle Aktien komplett verkauft werden und mehrere Wochen das Gesamtdepot aus 100 % Cash besteht.