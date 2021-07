InvestSmart Megatrend

Handelsidee

Übergeordnet werden Megatrends analysiert und in diesem Rahmen investiert.

Ziel der Investitionen ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Value und Growth Werten. Grundsätzlich müssen die Anteile gewissen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Ein Wert darf maximal 15% des Gesamtvermögens ausmachen um das Risiko einzugrenzen. Um den Überblick nicht zu verlieren und sich auf die wichtigsten Faktoren konzentrieren zu können werden 20-30 verschiedene Werte im Portfolio angestrebt.

Dabei ist es egal ob diese auch aus Schwellenländern stammen.

Buy & Hold Strategie wird überwiegend genutzt. Spekulative und Short Orders bleiben im angemessenen kleinen Rahmen und relativ selten.

Investiere Smart in Megatrends! mehr anzeigen