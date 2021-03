Trading Ostrich 3

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll vorrangig getradet werden. Hauptsächlich sollen Indizes und Rohstoffe gehandelt werden (Gold, Dax, Nasdaq, etc.) Aktien werden aus den Gewinnen heraus gekauft, so dass stets eine hohe Cashquote über Nacht vorhanden ist. Bei Extremsituationen ist es möglich, dass in Rohstoffe/Aktien/Krypto oder Anleihen das Cash geparkt wird (bspw. sehr hohe Inflation, Währungsrisiko etc.)

Die Entscheidungsfindung stützt sich beim Trading hauptsächlich auf Chart- und Markttechnik. Es wird aber auch Newsflow und der Gesamtmarkt berücksichtigt. Bei den Einzelaktien werden auch fundamentale Aspekte betrachtet (Free Cash Flow, Wachstum, Dividende etc.)