Once a Lifetime

Anlageuniversum sind Aktien weltweit, die schon mindestens 20 Jahre an der Börse gelistet sind und zuverlässig gute Ergebnisse erwirtschaften. Nur Unternehmen mit stabilen Gewinnen und regelmäßigen Dividenden-Ausschüttungen werden berücksichtigt. Ebenso dürfen die Aktien gemessen am KGV nicht zu teuer sein. Liegen die Aktienkurse in starken Trendkanälen oder weisen die Werte ausgeprägte Unsterstützungslinien auf, können auch Hebelzertifikate mit kleinen Hebeln (<3) gekauft werden. Die Werte sollen alle gleichgewichtet sein, Anpassungen werden 1x jährlich vorgenommen.