Low Volatility Global Start

Dieses Wikifolio hat das Ziel, die Risiken so gut wie möglich zu minimieren, was aber nicht die Chance auf überdurchschnittliche Renditen ausschließen soll. Dabei beinhaltet das Wikifolio nur Aktien. Solide Value-Werte sollen den Kernpunkt des Wikifolios bilden und durch niedrig gewichtete, spekulative Titel ergänzt werden, welche für einen weiteren Performance-Schub sorgen können. Die Werte werden nach den Fundamentaldaten und den möglichen Chancen in der Zukunft ausgewählt. Dabei beschränkt sich dieses Wikifolio nicht auf Aktien aus einer bestimmte Region, sondern investiert weltweit. Um das Risiko zu streuen, steht die Diversifikation besonders im Fokus. Eine Übergewichtung bestimmter Werte soll vermieden werden. Der Anlagehorizont beschränkt sich auf einen mittel bis langfristigen Zeitraum, was aber auf keinen Fall kurzfristige Trades bei einem besonders guten Chance-Risiko-Verhältnis ausschließt. Das Ziel dieses Wikifolios soll eine solide erwirtschaftete Rendite sein, die trotz Risikobegrenzung über der durchschnittlichen Marktrendite liegt.