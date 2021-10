MacNebenwerte

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll überwiegend in Nebenwerte und Spezialinvestments investiert werden.

Zur Investition stehen alle Werte des Anlageuniversums zur Verfügung und können ohne Einschränkungen gehandelt werden. Die Auswahl der Titel erfolgt nach meiner persönlichen Einschätzung, ob mir die Anlagestory zu einem Investment gefällt. Die Anlagedauer der einzelnen Investments soll meistens mittel- bis langfristig ausgerichtet sein, was Trades mit nur einer kurzen Haltedauer aber nicht grundsätzlich ausschließt. mehr anzeigen