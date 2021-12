Space Economy Passive

Handelsidee

Der Weltraum, die Weltraumforschung und die unglaublichen (und unendlichen?) Möglichkeiten, die sich in dieser Umgebung voraussichtlich ergeben werden, faszinieren und laden zum Staunen und Träumen ein. Es ist aufregend bereits zu Beginn dieser Disruption mit dabei zu sein. Die derzeitigen Perspektiven lassen großes Potenzial in diesem Segment vermuten, auch wenn es noch einige Jahre dauern kann, bis das Thema an der Börse richtig an Fahrt gewinnt. Was wird wohl mit der Industrie passieren, wenn Menschen bald (wieder) auf dem Mond oder gar erstmalig auf dem Mars landen?



Daher soll dieses wikifolio in Unternehmen aus der Weltraum-Industrie investieren. Es kann neben den Standardwerten, in Nebenwerte, sowie junge und spekulative Unternehmen investiert werden. Grundsätzlich soll versucht werden in reine Weltraum-Unternehmen zu bevorzugen, wobei auch in Unternehmen/Assets investiert werden kann, die nur indirekt oder zu einem geringe(re)n Anteil ihre Umsätze in der Weltraumwirtschaft erzielen. Weitere Instrumente (neben Aktien) werden per se nicht ausgeschlossen.



Der Anlagehorizont ist tendenziell langfristig ausgerichtet und (zumindest initial) als Alternative zu einem breit gestreuten, eher passiven ETF gedacht. Da mir genau das fehlt, möchte ich selbst in dieses wikifolio investieren.



Ich plane in regelmäßigen Abständen (voraus. alle 6 Monate) ein Rebalancing durchzuführen. Das wikifolio soll sich möglichst streng nach den aufgestellten Regeln zusammensetzen (Marktkapitalisierung, Anteil Weltraum-Exposure [teils subjektiv, aufgrund mangelhafter Daten], definierte Anteile nach Kategorien, z.B. Pure Space, Space & Defense, etc.). Es können verschiedene Techniken zur Anwendung kommen, wobei ich aufgrund des langen Anlagehorizonts überwiegend nach dem Credo „Time in the market beats timing the market.“ handle.



Anm.: Ich bin derzeit in einigen der Aktien die im wikifolio sind, selbst direkt oder indirekt investiert. mehr anzeigen