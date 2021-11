MGeiger Premium Values

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

FACEBOOK INC.

Facebook hat sich umbenannt in "Meta". Das Unternehmen mit dem gleichnamigen Netzwerk hat den nächsten Schritt gewagt. Mit der Evolution sozialer Kommunikation über Text, dann Bild und Anschließend Videos, sei der Weg bereitet nun noch "Immersiver" zu werden. Der Benutzer soll noch stärker mit seinem digitalen Ich verbunden werden und zukünftig über das Metaverse, mit Freunden treffen oder sogar zur Arbeit gehen. Das Ziel wird dabei wohl sein, die jüngeren <29 Jährigen wieder mehr für das Netzwerk zu begeistern - diese bewegen sich eher auf Platformen wie TikTok. Neben den Ankündigungen zum Metaverse gab es auch negative Schlagzeilen in den letzten Tagen zu internen Dokumenten. Whistleblower haben Dokumente geleaked in denen es um einen zweifelhaften Umgang mit Hassrede und um Experimente zur Beeinflussung von Benutzern. https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-25/inside-the-facebook-files-5-things-the-leaked-documents-reveal Meine Meinung dazu: Facebook hat sich immer wieder vor der Gesellschaft rechtfertigen müssen. Das Kerngeschäft ist nun mal sehr mit den Emotionen und der Identität seiner Benutzer verknüpft und wird vermutlich auch zukünftig nicht darum herum kommen, sich für Aktionen zu rechtfertigen. Es ist bisher immer gut gegangen und auch kurzzeitige Kursrücksetzer waren bisher IMMER eine sehr gute Kaufgelegenheit. Die Aktie ist seit März über 20% über seinem, langjährig sehr stabilen, Mittelwert. Ein Sturz zum Regressionsbereich könnte einen Drawdown vom Aktuellen Kurs von etwa 12% bedeuten. Das wäre ein starker Wertverlust. Allerdings ist Facebook im Wachstum sehr stabil und durchaus eine der zuverlässigsten Positionen im Depot. Ich erwarte hier durch die neusten Ankündigungen eine ganz neue Dynamik im Kurs und werde diese Position also kurzfristig nachkaufen.