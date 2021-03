MIB_InnoGermany

Handelsidee

In diesem Wikifolio werden innovative Werte mit Ursprung bzw. Hauptsitz in Deutschland gehandelt. Als Beimischung befinden sich auch deutsche Index-ETFs im Portfolio um die gesamte Marktsituation abzubilden.

Ziel ist es, ein Portfolio aus ursprünglich deutschen börsengehandelter Innovations- und Technologie-Unternehmen aufzubauen und langfristig zu halten. Das Handelsuniversum ist international, da einige Firmen aus Deutschland nur in USA und anderen Ländern gelistet sind.

Aktives Portfoliomanagement mit kurzfristigen Gewinnmitnahmen und Anpassungen an aktuelle Marktsituationen, aber überwiegend langfristigem Anlagehorizont. mehr anzeigen